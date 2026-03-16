Ankara’da teselli galibiyeti

Uzun süre yakalanan yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği karşısına çıktı. Derbi mağlubiyetinin ardından kazanarak reaksiyon vermek önemliydi. Ancak Gençlerbirliği de dirençli takımlardan biri. Volkan Demirel geri dönerek takımın başına geçti. Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kaldılar. Gençlerbirliği de alt sıralardan kurtulmak için mutlak puan çıkarması gereken bir karşılaşmaya çıktı. Ankara'da tribünlerin dolu olması da dikkat çekiciydi. Dakikalar 18'i gösterirken Gençlerbirliği'nden Koita kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bunun doğru bir kırmızı kart kararı olduğunu düşünüyorum. İlk yarının geri kalanında rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte Beşiktaş topa yüzde 73 oranında sahip oldu ancak üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ın oyunda fark yaratacak oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş, kanat oyuncularından gol katkısı almakta oldukça zorlanıyor. Bu durum takımın üretim ve skor kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırıyor.



Nitekim ilk yarıda iki takım da gol bulamadı. Cerny, hücuma çıkarken topun yönünü çok iyi değiştirdi. Oh'un şutu direkten döndü ancak Olaitan çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu dakikalarda gelen gol oldukça önemliydi. Beşiktaş ikinci yarıda hücumda Olaitan'ı 10 numara pozisyonuna çekti ve gol de geldi. Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya iyi başladı. Bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Harika bir frikik golü attı. Gözlerimizin pası silindi desem yeridir. Rıdvan Yılmaz da yine görevini görevini eksiksiz yerine getirdi. Beşiktaş 10 kişi kalan ve dakikalar geçtikçe yorulan rakibi karşısında oyunda ağırılığını hissettirerek ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı bildi. Ama Beşiktaş taraftarı futbol adına daha fazlasını bekliyor. Kazananı tebrik edelim ama bu futbol zirve yarışı için yetmez! Gençlerbirliği ise bulunduğu yeri hak etmiyor. Umarım rahmetli İlhan Cavcav'ın takımı eski başarılı günlerine döner.