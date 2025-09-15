Teşekkürler 12 Dev Adam

Tüm Türkiye'ye 12 Dev Adam ruhunu yeniden hatırlatan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Riga'da bir kez daha o ruhu yansıtarak maça başladı. Alperen Şengün'ün idolü olarak gördüğü efsane Michael Jordan gibi 23 numaralı formasıyla adeta tarih yazdı.

Alperen'in takımımızdaki rolü Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki rolüne çok benziyor. Almanya, Franz Wagner'in hücumdaki liderliğiyle ilk iki periyotta savunmamızı zorladı. Fakat takımımızda Adem Bona'nın pota altı mücadelesi takdire şayandı. Dış atışlarla zaman zaman üstünlüğü alan Almanya'ya karşı Alperen'in liderliğinde toparladık ve ilk yarıyı 6 sayı farkla önde tamamladık.

Rakibimiz Wagner, Da Silva ve Schroder ile üçüncü çeyrekte skoru zorlasa da Alperen Şengün'ün oyun liderliği, Larkin'in çalışkanlığı ve Cedi Osman'ın skor katkısıyla üstünlüğümüzü koruduk. Ancak turnuvada 101 sayı ortalamasıyla en skorer takım olan Almanya vardı karşımızda. İlk 3 periyotta sadece 5 oyuncunun skor katkısı vermesi işimizi zorlaştırdı.

Alperen Şengün ve Cedi Osman öyle bir yürek koydu ki yıllarca unutulmayacaklar. Shane Larkin verimliliği ve 35 dakikayı aşan oyunda kalma süresiyle alkışı hak etti. Son dünya şampiyonu Almanya'ya karşı kıran kırana bir ortaya koyduk.

Karşımızda turnuvanın en skorer takımı vardı. Bu kadar hücumcu bir rakibe karşı kadromuzda sadece 6 ismin sayı katkısı vermesi yenilgimizde öne çıkan detay oldu. Muhteşem bir turnuva oynayan 12 Dev Adam yaşattığı heyecanla gururumuz oldu. Teşekkürler 12 Dev Adam.