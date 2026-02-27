Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? | Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Avrupa kupalarında bir kez daha tarih yazmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dünyanın en zorlu deplasmanlarından biri olan Anfield'a çıkmaya hazırlanıyor. Juventus karşısında alınan 5-2 ve deplasmandaki dirençli futbolun ardından öz güveni tavan yapan Okan Buruk'un öğrencileri, gözünü bu kez Premier Lig'e dikti. Hafta sonu Konyaspor mağlubiyetini unutturan Avrupa başarısı, Osimhen ve Salah gibi dünya yıldızlarını aynı sahada buluşturacak. Statü gereği grup liderleri veya play-off avantajına göre belirlenen maç takviminde, İstanbul'daki atmosferin tur için kilit rol oynaması bekleniyor. Galatasaray, 2000'li yılların başındaki o efsane Liverpool zaferlerini tekrarlayarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İşte dev maç öncesi masadaki tüm senaryolar ve UEFA'nın belirlediği kritik maç günleri...

GALATASARAY-LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Mart ayında doruğa çıkacak. Kura çekiminin ardından belirlenen takvime göre, Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk müsabaka 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bu zorlu eşleşmenin rövanşı ise 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz, Juventus karşısındaki oyun disiplinini bu tarihlerde sahaya yansıtarak Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına girmeyi hedefliyor.

📋 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibimiz Liverpool oldu. ℹ️ Eşleşmenin ilk maçı 10/11 Mart'ta ev sahipliğimizde, rövanş maçı ise 17/18 Mart'ta deplasmanda oynanacaktır.#UCLdraw pic.twitter.com/JpW0ghSfic — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2026

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Statü gereği, son 16 turunda eşleşen takımlardan seribaşı avantajı veya kura çekimindeki önceliğe göre ilk maçın adresi belirlendi. Dev randevunun ilk ayağı İstanbul'da, sarı-kırmızılı taraftarların 'cehennem' olarak adlandırdığı RAMS Park'ta oynanacak. 50 bin aslanın yaratacağı atmosferin ardından tur bileti yani rövanş karşılaşması İngiltere'deki Anfield Road Stadyumu'nda sahibini bulacak. Galatasaray, İstanbul'da alacağı avantajlı bir skorla İngiltere'ye gitmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev maçı da futbolseverlerle buluşturacak. Galatasaray-Liverpool mücadelesinin, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Dünya futbolunun iki devini İstanbul'da buluşturacak olan maçın biletlerine rekor başvuru bekleniyor. Galatasaray-Liverpool maçı biletlerinin, maç tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce öncelikli olarak GS Bonus Kart sahipleri ve GS Logolu Passolig kart kullanıcıları için satışa sunulması bekleniyor. Juventus maçında stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarların, Liverpool maçında da RAMS Park'ta "kapalı gişe" atmosferi yaratacağına kesin gözüyle bakılıyor.