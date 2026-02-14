CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol-Celta Vigo maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Celta Vigo maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da heyecan, Barselona temsilcisi Espanyol’un sahasında Celta Vigo’yu konuk edeceği Avrupa potası mücadelesiyle sürüyor. 34 puanla 6. sırada yer alan ve evindeki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Espanyol, sadece bir puan gerisindeki en yakın takipçisi Celta Vigo’yu ağırlıyor. Play-off ve Avrupa Ligi sıralaması için hata lüksü olmayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken; deplasmanlarda sürpriz sonuçlara imza atan Celta Vigo ise rakibini geride bırakarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 13:46
Espanyol-Celta Vigo maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadium'daki Espanyol-Celta Vigo karşılaşmasını hakem Guillermo Cuadra yönetecek. Ev sahibi Espanyol, bu sezon taraftarı önünde çıktığı maçlarda gol yollarında oldukça etkili bir performans sergileyerek ligin sürpriz ekiplerinden biri haline geldi. Ancak konuk ekip Celta Vigo, hızlı hücumları ve savunma disipliniyle her deplasmandan puan çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; her iki teknik adam da bu kez 14 Şubat'ta sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarına hediye vermek istiyor. Barselona'nın güneşli havasında oynanacak bu dev buluşmanın detayları netleşti. İşte Espanyol-Celta Vigo maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Espanyol-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Espanyol-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadium'daki Espanyol-Celta Vigo karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Espanyol-Celta Vigo MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Ngonge, Exposito, Zarate, Lozano, Milla; K Garcia

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Roman, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Lopez

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar EKOSİSTEM'e uzandı: Taç Döviz bağı! | 3 ilde 7 gözaltı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Bu futbola şapka çıkarılır"
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de kazanan Carter'ın takımı NBA'de kazanan Carter'ın takımı 13:20
Hamburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Hamburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 13:19
Hoffenheim-Freiburg maç bilgileri! Hoffenheim-Freiburg maç bilgileri! 13:10
Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maç bilgileri! Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maç bilgileri! 12:58
Kritik derbiden son notlar! Kritik derbiden son notlar! 12:51
Werder Bremen-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Werder Bremen-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 12:37
Daha Eski
F.Bahçe'de derbiye özel prim! F.Bahçe'de derbiye özel prim! 12:20
Derbinin VAR'ı belli oldu! Derbinin VAR'ı belli oldu! 12:09
Fırtına'ya Onana müjdesi! Fırtına'ya Onana müjdesi! 11:32
Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek 11:20
Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! 10:56