Ziraat Türkiye Kupası
CANLI YAYIN İZLE | Hamburg-Union Berlin maçı saati ve kanal bilgisi!

CANLI YAYIN İZLE | Hamburg-Union Berlin maçı saati ve kanal bilgisi!

Bundesliga’da 22. hafta heyecanı, Kuzey ve Başkent ekiplerinin buluşmasına sahne oluyor. 22 puanla 11. sırada yer alan ve son yıllardaki Bundesliga özlemini bu sezon dindiren Hamburg, sahasında 25 puanlı Union Berlin’i ağırlıyor. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattıyla bağını koparan Hamburg, taraftarı önünde kazanarak ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken; istikrarlı yapısıyla bilinen Union Berlin ise zorlu deplasmandan puanla dönerek Avrupa potasına yaklaşmak istiyor. İki dişli takımın taktiksel savaşına sahne olacak bu mücadele, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde futbolseverlere keyifli anlar vadediyor. Peki Hamburg-Union Berlin maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 13:19
CANLI YAYIN İZLE | Hamburg-Union Berlin maçı saati ve kanal bilgisi!

Hamburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volksparkstadion'daki Hamburg-Union Berlin karşılaşmasını hakem Florian Badstübner yönetecek. Ev sahibi Hamburg, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor; son olarak Bayern Münih karşısında alınan beraberlik ve Heidenheim galibiyeti takımın moralini zirveye çıkarmış durumda. Ancak hücum hattında yaşanan bazı sakatlıklar teknik heyeti rotasyona zorlayabilir. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise savunma disiplini her zamanki gibi ön planda. Son maçında Eintracht Frankfurt ile berabere kalan başkent ekibi, deplasmanda rakibini bozup hızlı ataklarla sonuç almayı planlıyor. İstatistiksel olarak beraberlik ihtimalinin yüksek olduğu bu randevu, her iki camia için de prestijin ötesinde bir anlam taşıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Hamburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Hamburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadşon'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Hamburg-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure

Union Berlin: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic

