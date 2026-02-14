CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Como-Fiorentina maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A’da 24. hafta, şampiyonluk yolunda dev adımlarla ilerleyen Como ile Serie B korkusunu derinden hisseden Fiorentina’nın kritik randevusuna sahne oluyor. 41 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa potasının en güçlü adaylarından biri olan Como, sahasında 18 puanla 18. basamakta bulunan Fiorentina’yı konuk ediyor. Cesc Fàbregas yönetiminde tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki iddiasını perçinlemeyi hedeflerken; Paolo Vanoli ile çıkış arayan ancak bir türlü istediği sonuçları alamayan konuk takım ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak düşme hattından kurtulmak istiyor. İtalya'nın kuzeyinde taktiklerin konuşacağı bu dev buluşma, ligin kaderini değiştirebilir. Peki Como-Fiorentina maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 14:10
Como-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina mücadelesini hakem Matteo Marchetti yönetecek. Ev sahibi Como, son haftalarda sergilediği hücum futboluyla dikkat çekerken, özellikle iç sahada rakiplerine kurduğu baskıyla biliniyor. Play-off ve Avrupa yarışı için puan kaybına tahammülü olmayan Fabregas'ın öğrencileri, dondurucu soğuğa rağmen tribünleri dolduracak taraftarlarının desteğine güveniyor. Konuk ekip Fiorentina cephesinde ise işler yolunda gitmiyor; ligin köklü camialarından biri olmasına rağmen bu sezon savunma hatalarıyla puanları cömertçe harcayan Floransa temsilcisi için her maç bir final niteliğinde. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Como-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Como-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Como-Fiorentina MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean

