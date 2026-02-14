Como-Fiorentina maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina mücadelesini hakem Matteo Marchetti yönetecek. Ev sahibi Como, son haftalarda sergilediği hücum futboluyla dikkat çekerken, özellikle iç sahada rakiplerine kurduğu baskıyla biliniyor. Play-off ve Avrupa yarışı için puan kaybına tahammülü olmayan Fabregas'ın öğrencileri, dondurucu soğuğa rağmen tribünleri dolduracak taraftarlarının desteğine güveniyor. Konuk ekip Fiorentina cephesinde ise işler yolunda gitmiyor; ligin köklü camialarından biri olmasına rağmen bu sezon savunma hatalarıyla puanları cömertçe harcayan Floransa temsilcisi için her maç bir final niteliğinde. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Como-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Como-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Como-Fiorentina MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean