INTER-JUVENTUS canlı izle | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 25. hafta, şampiyonluk yarışının en kritik virajı olan Inter-Juventus mücadelesine sahne oluyor. 58 puanla zirvede yer alan Inter, 46 puanla 4. sırada bulunan Juventus’u San Siro'da konuk ediyor. Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getirecek olan bu dev randevu, aynı zamanda temsilcimiz Galatasaray’ı da yakından ilgilendiriyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılarla kozlarını paylaşacak olan Juventus, Milano deplasmanından moralli dönmek isterken; Inter ise evinde kazanarak şampiyonluk yolunda rakipleriyle arasındaki farkı korumayı hedefliyor. Peki Inter-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 14:45
Inter-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milano'da, San Siro Stadyumu'ndaki Inter-Juventus mücadelesini hakem Federico La Penna yönetecek. Ev sahibi Inter, ligdeki dominant performansını sürdürerek en yakın takipçisi Milan ile farkın kapanmasına izin vermemek niyetinde. Konuk ekip Juventus cephesinde ise tüm planlar hem bu derbi hem de 17 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçı üzerine kurulu. Siyah-beyazlıların teknik heyeti, dördüncü sıradaki yerini koruyup Şampiyonlar Ligi biletini sağlama alırken oyuncularının yorgunluk ve sakatlık durumunu da yönetmek zorunda. İtalya Derbisi'nin yaratacağı yüksek atmosfer, Juventus için hafta içindeki Rams Park sınavı öncesi en zorlu prova olacak. İşte dünyanın kilitlendiği maçın detayları...

Inter-Juventus MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Inter-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'daki Inter-Juventus karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Inter-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yıldız; David

