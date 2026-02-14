CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hoffenheim-Freiburg maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hoffenheim-Freiburg maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 22. hafta heyecanı, şampiyonluk yarışının gizli ortağı Hoffenheim’ın Freiburg’u konuk edeceği mücadeleyle sürüyor. 42 puanla 3. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Bayern Münih karşısında aldığı ağır mağlubiyeti telafi etmek isteyen Hoffenheim, sahasında 30 puanlı Freiburg’u konuk ediyor. Avrupa kupaları hedefleyen konuk ekip, zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmak isterken; ev sahibi ekip taraftarı önünde hata yapmadan zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki çekişmeli rekabet, bu sezonun en kritik randevularından birine sahne olacak. Peki Hoffenheim-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 13:10
Hoffenheim-Freiburg maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hoffenheim-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PreZero Arena'daki Hoffenheim-Freiburg karşılaşmasını hakem Florian Exner yönetecek. Ev sahibi Hoffenheim, bu sezon ligin en istikrarlı takımlarından biri olmasına rağmen kilit savunmacısı Kevin Akpoguma'nın kart cezası nedeniyle bu maçta büyük bir eksik yaşayacak. Teknik direktör Christian Ilzer'in, savunma kurgusunda yapacağı zorunlu değişikliklerin hücum hattındaki dinamizmi nasıl etkileyeceği merak konusu. Konuk ekip Freiburg cephesinde ise Julian Schuster yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizilse de Lukas Kübler'in sakatlığı sağ bek rotasyonunda soru işaretleri yaratıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Hoffenheim-Freiburg MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Hoffenheim-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'taki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Hoffenheim-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic

