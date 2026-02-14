Werder Bremen-Bayern Münih CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga’da 22. hafta, Alman futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiriyor. 54 puanla zirvede rakipsiz ilerleyen Bayern Münih, 19 puanla 16. sırada yer alan ve düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden Werder Bremen’e konuk oluyor. Sezonun ilk yarısında rakibini farklı mağlup eden Bavyera ekibi, Weserstadion’daki müthiş galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi hedeflerken; Bremen ekibi ise dev rakibi karşısında sürpriz bir puan alarak ligde kalma savaşına tutunmak istiyor. İstatistiklerin Bayern’i, tutkunun ise Werder’i işaret ettiği bu dev buluşma için nefesler tutuldu. Peki Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 12:37
Werder Bremen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion'daki Werder Bremen-Bayern Münih karşılaşmasını hakem Bastian Dankert yönetecek. Ev sahibi Werder Bremen, bu sezon iç sahada skor üretmekte zorlanmasa da kalesini kapatma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Bayern Münih'in deplasmandaki 16 maçlık galibiyet serisi, ev sahibi ekibin üzerindeki baskıyı artırıyor. Konuk ekip Bayern Münih tarafında ise teknik heyet, Şampiyonlar Ligi rotasyonu öncesi ligde hata istemiyor. Sezonun gol kralı adayı Harry Kane, Bremen savunması için en büyük tehdit olacak. Ligin en çok gol atan takımı ile en çok gol yiyen ekiplerinden birinin mücadelesi, yüksek tempoya ve bol gole gebe. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Werder Bremen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Weserstadion'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Werder Bremen-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Bayern Münih: Vasilj; Dzwigala, Ando, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Rasmussen; Kaars

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
