Werder Bremen-Bayern Münih CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Weserstadion'daki Werder Bremen-Bayern Münih karşılaşmasını hakem Bastian Dankert yönetecek. Ev sahibi Werder Bremen, bu sezon iç sahada skor üretmekte zorlanmasa da kalesini kapatma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Bayern Münih'in deplasmandaki 16 maçlık galibiyet serisi, ev sahibi ekibin üzerindeki baskıyı artırıyor. Konuk ekip Bayern Münih tarafında ise teknik heyet, Şampiyonlar Ligi rotasyonu öncesi ligde hata istemiyor. Sezonun gol kralı adayı Harry Kane, Bremen savunması için en büyük tehdit olacak. Ligin en çok gol atan takımı ile en çok gol yiyen ekiplerinden birinin mücadelesi, yüksek tempoya ve bol gole gebe. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Werder Bremen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Weserstadion'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Werder Bremen-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Bayern Münih: Vasilj; Dzwigala, Ando, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Rasmussen; Kaars