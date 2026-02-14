Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşmasında, ligin kaderini etkileyecek puanlar paylaşılacak. Ev sahibi Sivasspor, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerin uyum süreciyle birlikte iç sahada hata yapmak istemiyor. Özellikle savunma disipliniyle bilinen kırmızı-beyazlılar, bu maçta taraftarının desteğine güveniyor. Konuk ekip tarafında ise işler daha moralli; geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin rüzgarıyla Sivas'a gelen Vanspor FK, deplasmanda sergileyeceği dirençli futbolla play-off potasındaki yerini sağlama almayı amaçlıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

BC Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sivasspor-Vanspor FK maçı izle | TRT SPOR CANLI