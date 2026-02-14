CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

1 Lig’de 25. hafta heyecanı, Sivas’ta Sevgililer Günü’ne özel bir futbol randevusuyla sürüyor. 30 puanla 14. sırada yer alan ve devre arasında kadrosunu güçlendirerek çıkış arayan Özbelsan Sivasspor, sahasında 34 puanlı Play-off adayı İmaj Altyapı Vanspor FK’yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak alt sıralarla bağını koparmayı hedeflerken, Van temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ilk 7 hattına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sivas’ın dondurucu soğuğunda her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmak için vereceği bu zorlu taktik savaşı, ligin düğümünü çözecek kritik eşiklerden biri olacak. Peki Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:04
Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşmasında, ligin kaderini etkileyecek puanlar paylaşılacak. Ev sahibi Sivasspor, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerin uyum süreciyle birlikte iç sahada hata yapmak istemiyor. Özellikle savunma disipliniyle bilinen kırmızı-beyazlılar, bu maçta taraftarının desteğine güveniyor. Konuk ekip tarafında ise işler daha moralli; geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin rüzgarıyla Sivas'a gelen Vanspor FK, deplasmanda sergileyeceği dirençli futbolla play-off potasındaki yerini sağlama almayı amaçlıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

BC Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sivasspor-Vanspor FK maçı izle | TRT SPOR CANLI

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
"Bu futbola şapka çıkarılır"
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
İtalya'da gündem Kenan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! 10:31
Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! 10:22
İtalya'da gündem Kenan! İtalya'da gündem Kenan! 10:18
Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! 10:12
Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:59
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 09:39
Daha Eski
Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Çakar'dan kırmızı kart yorumu! 09:26
Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 09:26
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07