Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

1. Lig’de 25. hafta heyecanı Erzurum’da zirve ve hayatta kalma mücadelesiyle devam ediyor. 48 puanla 3. sırada yer alan ve doğrudan Süper Lig potasını hedefleyen Erzurumspor FK, sahasında büyük bir çöküş yaşayan ve -40 puanla ligin son sırasında mucize arayan Adana Demirspor’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, tarihi bir zorlukla karşı karşıya olan konuk ekip ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak onur mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:04
Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki Erzurumspor FK-Adana Demirspor karşılaşması, takımların mevcut form durumları göz önüne alındığında oldukça asimetrik bir tablo çiziyor. Ev sahibi Erzurumspor FK, istikrarlı gidişatını sürdürüp play-off hattındaki yerini sağlama alırken liderlik koltuğu için de pusuda bekliyor. Öte yandan, mali ve idari zorluklarla boğuşan Adana Demirspor, puan tablosundaki eksi hanesiyle ligde kalma umutlarını matematiksel mucizelere bırakmış durumda. Ancak her iki camia için de prestijin ön planda olacağı bu 90 dakikada, Erzurum'un dondurucu soğuğu maçın en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Erzurum ekibi kazanmıştı; mavi-lacivertliler bu kez zorlu bir deplasmanda sürpriz arayacak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Erzurumspor FK-Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Erzurumspor FK-Adana Demirspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek.

Erzurumspor FK-Adana Demirspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı izle | TRT SPOR CANLI

