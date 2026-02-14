Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI İZLE | Derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için gözler Papara Park'a çevrildi. Puan tablosunda zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin hemen arkasına yerleşmesinin ardından İstanbul'un üç büyükleri önünde ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da ikişer eksikle sahaya çıkacağı mücadele, şampiyonluk yarışında tüm dengeleri yeniden belirleyecek nitelikte. Sadece 3 puan değil aynı zamanda prestij savaşı olan karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un bu sezon evinde hiç yenilgi almamış olmasına karşın Fenerbahçe ise ligdeki üstünlüğünü koruyarak liderlik yolunda emin adımlarla ilerlemenin derdinde. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi tüm detaylar...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Sevgililer Günü'ne denk gelen dev derbi 'Futbol sevdalıları için en büyük randevu' olarak nitelendiriliyor. Trabzon'un ev sahipliğinde, Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta programının en önemli karşılaşması.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbide ilk düdük, saat 20.00'de çalacak. Karşılaşmanın hakeminin başlama işaretiyle birlikte nefesler tutulacak. Stadyumun kapıları, taraftar yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle saat 17.00 itibarıyla açılacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılın en büyük maçlarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan bu dev randevuda adaleti sağlayacak isimler netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, haftanın en kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Tansiyonun ve heyecanın zirve yapacağı Papara Park'taki bu zorlu sınavda Meler'in yardımcılıklarını ise tecrübeli isimler İbrahim Çağlar Uyarcan (1. Yardımcı Hakem) ve Bersan Duran (2. Yardımcı Hakem) üstlenecek. Saha kenarında dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev alacakken, maçın kritik anlarında devreye girecek olan VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu ise maç saatine kısa bir süre kala TFF tarafından kamuoyuna duyurulacak.

TRABZONSPOR'DAN 'SAĞDUYU' ÇAĞRISI

Dev derbi öncesinde Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yayımladığı mesajla her iki tarafı da centilmenliğe davet etti. Son dönemde bordo-mavili ekibin otobüsüne ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına yapılan saldırılara tepki gösteren Ören, "Şiddetin hiçbir türüne susmayız" vurgusu yaparken, tribünlerde öfke yerine coşkunun hâkim olması gerektiğini belirtti. Karşılaşmanın Trabzon'un misafirperverliğini ve duruşunu göstermek için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Ören; "Tribünlerde yükselen sesin öfke değil dayanışma olmasını, sahada ise yalnızca futbolun konuşulmasını istiyoruz" diyerek futbolseverleri provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı.

KANARYA'NIN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibine karşı son maçlarda elde ettiği galibiyet serisini sürdürmek ve bu sezonki namağlup ünvanını korumak istiyor. Bu sezon oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde son 3 deplasmanda galibiyet elde eden Tedesco'nun öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanması halinde takipçisi olan bordo-mavililer ile puan farkını açacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi halinde Aralık 2002 - Nisan 2005 tarihleri arasında rakibine karşı aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisini de tekrarlayacak.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 11 karşılaşmaya çıktı. 9'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederken, son 7 deplasman maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

TEDESCO'NUN BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 3 lig maçında 7 puan topladı. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, Beşiktaş deplasmanında da 3-2'lik galibiyet elde etti. Evinde karşılaştığı Galatasaray ile ise 1-1 berabere kaldı. Tedesco yönetimindeki takım Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

SKRINIAR'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Milan Skriniar'ın cezası tamamlandı. Slovak defans, kupada Erzurumspor FK ve ligde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmalarda forma giyemedi. Bu sezon ligde Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında kart cezaları nedeniyle kadroda olmayan Skriniar, 19 maçta 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalarak tedavisi süren Levent Mercan, dün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Levent'in, bordo-mavililere karşı kadroda olup-olmayacağı son idmanın ardından netlik kazanacak. Tedavisi devam eden Archie Brown ise maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de yarınki mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki isim Trabzonspor'a karşı kart görmesi halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecekler.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 12 golle takımının en golcü ismi konumunda. Tüm kulvarlarda 20 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de de son 6 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Talisca, 4 gün önce oynanan Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırdı.

FIRTINA EVİNDE NAMAĞLUP

Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, yarın ligin namağlup takımı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer ile deplasmanda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertlilerin mücadelesi zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Bu sezon evinde geçit vermeyen Trabzonspor, bu alanda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 10 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 19 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü ve 22 puan topladı.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Samsunspor maçında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından Trabzon'da yenilgi yaşamadı. Trabzonspor, iç sahada 281 gündür mağlup olmazken, evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

FIRTINA'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

ZİRVE HATTINDA KRİTİK PUAN SAVAŞI

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, 49 puanla 2. basamakta bulunan Fenerbahçe'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılarak hem puan farkını azaltmayı hem de zirve yarışında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 25 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in tek namağlup takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanında da serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

139. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 105 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine 44-27 üstünlük kurdu. İki takım ligdeki 34 maçtan, birer puanla ayrıldı. Ligde Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı. Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-16'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.