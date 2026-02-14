Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alanya Oba Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor mücadelesini hakem Ali Yılmaz yönetecek. Ev sahibi Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira yönetiminde hazırlıklar tamamlanırken, sarı kart cezalısı Nuno Lima bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, 11 maçlık galibiyet hasretine son verip yeni bir sayfa açmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçın ardından, Alanyaspor'un evindeki üstünlüğü dikkat çekse de Konyaspor'un Alanya deplasmanlarındaki ilginç galibiyet istatistiği maçı daha da heyecanlı kılıyor. İşte Alanyaspor-Konyaspor maçı detayları...

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadelesinin başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Başkentteki bu kritik mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Taşkıran; Akdağ, Aliti, Mogultay; Ruan, Janvier, Makouta, Hardegjonaj; Hwang, Yalçın, Karaca

Tümosan Konyaspor: Güngördü; Jo, Bazoer, Demirbağ, Guilherme; Kutlu, Bjorlo; Türüç, Svendsen, Muleka; Kramer