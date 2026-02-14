CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi! Transferde karar verildi

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübünün sözleşmesinin bitimine iki yıl kala Onana’yı yaz transfer döneminde takımdan göndermeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:32
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. The Sun'da yer alan habere göre kaleci departmanında yazın köklü değişiklikler yapmayı planlayan Manchester United, Kamerunlu kaleci için kararını verdi. Trabzonspor'a kiralanmasının ardından Senne Lammens'i kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar, Belçikalı eldivenin birinci kaleci olarak performansından memnun. Bu nedenle United, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmasına rağmen Onana'yı yazın elden çıkarmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 17 maçta görev alan 29 yaşındaki eldiven, kalesinde 26 gol gördü ve üç maçta gol yemedi. Onana'nın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

SON DAKİKA
