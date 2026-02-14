Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı açıklamaya göre saat 20:00'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, oldu. İşte Trendyol Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri...
