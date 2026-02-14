CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 22. hafta heyecanı, zirve takibini sürdüren Bayer Leverkusen ile ligde kalma mücadelesi veren St. Pauli arasındaki kritik randevuyla devam ediyor. 36 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi hedefleyen Leverkusen, taraftarı önünde zayıf rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor. 17 puanla 17. basamakta bulunan ve düşme hattından kurtulmak için her puana ihtiyaç duyan St. Pauli ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak nefes alma peşinde. Sezonun ilk yarısında oynanan çekişmeli maçı Leverkusen kazanmıştı; ev sahibi ekip bu üstünlüğünü korumak, konuk ekip ise makus talihini yenmek için sahaya çıkıyor. Peki Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:27
Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leverkusen'de, BayArena'daki Bayer Leverkusen-St. Pauli karşılaşmasını hakem Sven Jablonski yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik direktör Kasper Hjulmand, sakatlıkları bulunan kilit isimlerin yokluğunda rotasyona gidebilir. Özellikle iç sahada baskılı bir futbol tercih eden Leverkusen, maçın başından itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmayı planlıyor. Konuk ekip St. Pauli cephesinde ise Alexander Blessin, savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. Ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan konuk ekip için bu deplasman, sezonun geri kalanı adına büyük bir direnç testi olacak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BAYER LEVERKUSEN-ST PAULI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Ando, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Rasmussen; Kaars

ASpor CANLI YAYIN

"Bu futbola şapka çıkarılır"
Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek 11:20
Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! 10:56
Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! 10:31
Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! 10:22
İtalya'da gündem Kenan! İtalya'da gündem Kenan! 10:18
Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! 10:12
Daha Eski
Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:59
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 09:39
Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Çakar'dan kırmızı kart yorumu! 09:26
Nefesler tutuldu! Dev derbiden kritik bilgiler Nefesler tutuldu! Dev derbiden kritik bilgiler 09:26
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32