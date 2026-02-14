Bayer Leverkusen-St. Pauli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leverkusen'de, BayArena'daki Bayer Leverkusen-St. Pauli karşılaşmasını hakem Sven Jablonski yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik direktör Kasper Hjulmand, sakatlıkları bulunan kilit isimlerin yokluğunda rotasyona gidebilir. Özellikle iç sahada baskılı bir futbol tercih eden Leverkusen, maçın başından itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmayı planlıyor. Konuk ekip St. Pauli cephesinde ise Alexander Blessin, savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. Ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan konuk ekip için bu deplasman, sezonun geri kalanı adına büyük bir direnç testi olacak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BAYER LEVERKUSEN-ST PAULI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BAYER LEVERKUSEN- ST PAULI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Ando, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Rasmussen; Kaars