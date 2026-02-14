Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü canlı yayın izle!

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması, haftanın en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday. Ev sahibi Bodrum FK, devre arasında yaptığı takviyelerle güçlenen kadrosuyla iç sahada baskılı bir oyun planlıyor. Teknik heyetin galibiyet serisini devam ettirme arzusu sahaya yansırken, savunma ve orta sahadaki disiplinli oyun takımın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü cephesinde ise, her zaman olduğu gibi fizik gücü yüksek ve koşan bir takım izleyeceğiz. Deplasmanlarda rakibini bozma ve hızlı hücumlarla sonuç alma konusunda uzman olan mor-beyazlılar, Bodrum'un rüzgarını arkasına alarak başkente puanla dönmeyi amaçlıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

