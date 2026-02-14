CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü canlı yayın izle!

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü canlı yayın izle!

Lig’de 25. hafta heyecanı, tatil cenneti Bodrum’da futbolseverleri bir araya getiriyor. 42 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig yolunda hata yapmak istemeyen Sipay Bodrum FK, sahasında 36 puanlı Ankara Keçiörengücü’nü ağırlıyor. Üst üste aldığı 3 galibiyetle müthiş bir form yakalayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde seriyi 4 maça çıkararak Play-off hattındaki yerini sağlama almayı hedeflerken; ligin en dirençli takımlarından biri olan Ankara temsilcisi, zorlu deplasmanda puan alarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki Bodrum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:04
Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü canlı yayın izle!

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması, haftanın en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday. Ev sahibi Bodrum FK, devre arasında yaptığı takviyelerle güçlenen kadrosuyla iç sahada baskılı bir oyun planlıyor. Teknik heyetin galibiyet serisini devam ettirme arzusu sahaya yansırken, savunma ve orta sahadaki disiplinli oyun takımın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü cephesinde ise, her zaman olduğu gibi fizik gücü yüksek ve koşan bir takım izleyeceğiz. Deplasmanlarda rakibini bozma ve hızlı hücumlarla sonuç alma konusunda uzman olan mor-beyazlılar, Bodrum'un rüzgarını arkasına alarak başkente puanla dönmeyi amaçlıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü maçı izle | TRT SPOR CANLI

