CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-Serikspor maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda? | 1. Lig

Bandırmaspor-Serikspor maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda? | 1. Lig

1. Lig’de 25. hafta heyecanı, Bandırma’da oynanacak kritik Bandırmaspor Serikspor mücadelesiyle devam ediyor. 36 puanla 10. sırada yer alan ve play-off hattıyla puan farkını kapatmak isteyen Bandırmaspor, sahasında 26 puanlı Serikspor’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle sarsılan Serikspor, zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak istiyor. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Serikspor 1-0 kazanmıştı; Bandırma ekibi şimdi bu maçın rövanşını alarak çıkışa geçmek niyetinde. Peki Bandırmaspor-Serikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:05
Bandırmaspor-Serikspor maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda? | 1. Lig

Bandırmaspor-Serikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki Bandırmaspor-Serikspor karşılaşması, hakem Erdem Mertoğlu'nün düdüğüyle başlayacak. Ev sahibi Bandırmaspor, sezon başından bu yana iç sahada sergilediği dirençli futbolu bu hafta da skora yansıtmak istiyor. Konuk ekip Serikspor cephesinde ise İsmail Ogan Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynamanın yorgunluğu hissedilse de, takımın ligde kalma motivasyonu oldukça yüksek. Ligde kalma barajının hemen üstünde yer alan Antalya temsilcisi için bu deplasman, sezonun geri kalanı adına hayati bir önem taşıyor. İşte Bandırmaspor-Serikspor karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak tabii Spor 6 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

ASpor CANLI YAYIN

"Bu futbola şapka çıkarılır"
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
İtalya'da gündem Kenan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! 10:31
Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! 10:22
İtalya'da gündem Kenan! İtalya'da gündem Kenan! 10:18
Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! 10:12
Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:59
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 09:39
Daha Eski
Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Çakar'dan kırmızı kart yorumu! 09:26
Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 09:26
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07