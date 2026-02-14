CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Yaz transfer döneminde...

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı Altay Bayındır hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların yeni transfer Devis Vasquez ve Ersin Destanoğlu'nun performansına bağlı olarak yaz transfer döneminde milli kaleci için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Yaz transfer döneminde...

Beşiktaş, kış transfer döneminin son günlerinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için hamle yapmıştı. İngiliz devi, tecrübeli kaleciyi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ancak İngiliz medyasındaki haberlerde, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ve yaz transfer döneminde ayrılığa izin verilebileceği ifade edildi. Beşiktaş, elindeki kalecilerin performanslarına göre sezon sonunda yeni bir hamle yapabilir. Takvim'de yer alan habere göre, devre arasında takıma katılan Devis Vasquez ile Ersin Destanoğlu'nun sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans, gelecek yılın kadro yapılanmasında belirleyici olacak. Teknik heyetin iki ismin form durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Kartal, Altay Bayındır ile iletişimi kesmiş değil. Yönetimin, yaz döneminde şartları zorlayarak bu transferi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında... Bu sezon Manchester United'ta 6 maçta görev alan 27 yaşındaki Altay, kalesinde 11 gol gördü... Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

