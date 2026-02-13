Okan Buruk'tan Juventus sözleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:41
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi. Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllarda Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı. Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu."

JUVENTUS MAÇI HAKKINDA

"Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak."

