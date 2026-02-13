CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil!

Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara çalışmak için İngiltere'den antrenör getirmediğini söylereyek sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:47
Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil!

Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Juventus sözleri!
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 22:25
Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! 22:09
Mauro Icardi'den bir rekor daha! Mauro Icardi'den bir rekor daha! 22:01
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 21:59
Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! 21:56
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 21:53
Daha Eski
G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! 21:23
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 20:46
F.Bahçe kafilesi Trabzon'da F.Bahçe kafilesi Trabzon'da 20:08
G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! 19:55
F. Bahçe Opet farklı kazandı! F. Bahçe Opet farklı kazandı! 19:47
Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? 19:38