CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Atila Gerin: Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayan takım!

Atila Gerin: Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayan takım!

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 23:26
Atila Gerin: Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayan takım!

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçında gelecek açısından ışık gördüğünü söyledi.

Gerin, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın başında geri düşüp, 38. dakikada eksik kaldıklarını hatırlatan Gerin, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı hem maçın başında 1-0 geri düşmek hem de 55-60 dakika 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var. Beşinci maçıma da geride başladık. Demek ki çocukları iyi konsantre edemiyorum. Çok genç çocuklar. Tecrübeleri çok az. Maçın başında geri düşünce de gerisini getirmek kolay olmuyor. Ben, kendi kalibremizde oynayacağımız maçları düşünerek ilk 30-35 dakikadan memnunum. Galatasaray gibi bir takıma karşı topa sahip olabildik. Geçen haftaki Başakşehir maçında hiç korner atamamıştık. Bu hafta en azından 4 korner attık. Takımımızı adım adım yukarı taşımaya çalışıyoruz. Skor 1-0'dayken Umut ile 1-1'i bulabilseydik oyuna daha da tutunabilirdik, daha morallenirdik. Allah'ın izniyle tutunacağız. Bir ışık gördüm." diye konuştu.

Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..."
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Okan Buruk'tan Juventus sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 00:22
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 00:09
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 23:28
Atila Gerin: G.Saray Şampiyonlar Ligi oynayan takım! Atila Gerin: G.Saray Şampiyonlar Ligi oynayan takım! 23:25
PSG'ye deplasmanda Rennes şoku! PSG'ye deplasmanda Rennes şoku! 22:56
Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum 22:54
Daha Eski
Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil! Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil! 22:47
İstanbulspor 90+7'de galip! İstanbulspor 90+7'de galip! 22:45
Sami Uğurlu'nun cezası 2 maça indirildi! Sami Uğurlu'nun cezası 2 maça indirildi! 22:43
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 22:34
Yunus Akgün kafa golleri hakkında konuştu! Yunus Akgün kafa golleri hakkında konuştu! 22:28
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 22:25