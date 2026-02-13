GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ

"Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik."

"HEDEFİNİN ALİ SAMİ YEN'DE 100 GOLÜ GEÇMEK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR MİYİZ?"

"Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum."

"JUVENTUS'A 8 GOL, 2 ASİSTİN VAR. YİNE JUVENTUS'A KABUS OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?"

"İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." dedi.