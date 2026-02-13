CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir rekor daha!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede 3 gol atarak yıldızlaşan Mauro Icardi bir rekoru daha kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:02
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir rekor daha!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Icardi, golleri müsabakanın 33, 48 ve 70. dakikalarında kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezonki 13. golünü attı ve krallık yarışında zirveye yaklaştı. Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Icardi, toplamdaki gol sayısını ise 15'e çıkardı. Arjantinli futbolcu, 14 Nisan 2023 tarihindeki Kayserispor maçından sonra sarı-kırmızılılarda 2. kez hat-trick yaptı.

RAMS PARK'IN EN GOLCÜSÜ OLDU

Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda bir rekor daha kırdı. Icardi, Eyüpspor maçıyla 2011 yılında hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en çok gol kaydeden futbolcu oldu. Arjantinli futbolcu, buradaki gol sayısını 47'ye çıkardı ve 44 gollü Burak Yılmaz'ı geçerek en golcü futbolcu ünvanını elde etti.

Sarı-kırmızılıların yeni evinde Selçuk İnan 39, Bafetimbi Gomis 33, Wesley Sneijder 30 ve Victor Osimhen de 26 kez gol sevinci yaşadı.

F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
