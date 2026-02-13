CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün 2 hafta üst üste kafa golü atması hakkında konuştu

Yunus Akgün 2 hafta üst üste kafa golü atması hakkında konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar adına mücadelenin ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:28
Yunus Akgün 2 hafta üst üste kafa golü atması hakkında konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar adına mücadelenin ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz."

2 HAFTA ÜST ÜSTE KAFA GOLÜ ATMASI HAKKINDA

"Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder."

"Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz."

Zirvede fark yeniden 2 maç!
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CANLI | Türk televizyonlarında bir ilk: Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber’de önemli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Mauro Icardi'den bir rekor daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 22:25
Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! 22:09
Mauro Icardi'den bir rekor daha! Mauro Icardi'den bir rekor daha! 22:01
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 21:59
Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! 21:56
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 21:53
Daha Eski
G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! 21:23
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 20:46
F.Bahçe kafilesi Trabzon'da F.Bahçe kafilesi Trabzon'da 20:08
G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! 19:55
F. Bahçe Opet farklı kazandı! F. Bahçe Opet farklı kazandı! 19:47
Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? 19:38