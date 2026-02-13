Yunus Akgün 2 hafta üst üste kafa golü atması hakkında konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar adına mücadelenin ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz."

2 HAFTA ÜST ÜSTE KAFA GOLÜ ATMASI HAKKINDA

"Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder."

"Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz."