Fenerbahçe Beko Yunanistan'da Panathinaikos'u devirdi: İşte maçın özeti

EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etti. Temsilcimizin turnuvadaki galibiyet serisi 7 maça çıktı. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 00:22 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 00:36
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28'inci hafta maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 85-83 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 7. ZAFER!

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etmesiyle birlikte EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki son mağlubiyetini 8 Ocak tarihinde Dubai Basketball'a karşı deplasmanda 92-81'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe Beko, bu sezonki 20'nci galibiyetini aldı. Panathinaikos ise bu sezon 12'nci mağlubiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Panathinaikos 19-25 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek: Panathinaikos 42-41 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Panathinaikos 62-56 Fenerbahçe Beko

