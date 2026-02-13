CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Panathinaikos-Fenerbahçe maç sonu gerginlik yaşandı!

Panathinaikos-Fenerbahçe maç sonu gerginlik yaşandı!

EuroLeague normal sezon 28. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, maçın bitimine 2.5 saniye kala bulduğu sayıyla Panathinaikos'u deplasmanda 85-83 mağlup etti. Mücadelenn ardından adeta ortalık karıştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 00:51 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 00:56
Panathinaikos-Fenerbahçe maç sonu gerginlik yaşandı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında Panathinaikos'u Wade Baldwin'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı sayı ile deplasmanda 85-83 mağlup etti. Maçın ardından ise ortalık adeta karıştı. Görüntülerde Panathinaikos'lu Mathias Lessort'un, Wade Baldwin'in üzerine yürüdüğü görüldü. Sahadaki gerilim tribünlere de yansıdı. Olay çok fazla büyümeden iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

İŞTE O ANLAR

F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! Devamını Oku BUNU DA OKU

