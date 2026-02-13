Panathinaikos-Fenerbahçe maç sonu gerginlik yaşandı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında Panathinaikos'u Wade Baldwin'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı sayı ile deplasmanda 85-83 mağlup etti. Maçın ardından ise ortalık adeta karıştı. Görüntülerde Panathinaikos'lu Mathias Lessort'un, Wade Baldwin'in üzerine yürüdüğü görüldü. Sahadaki gerilim tribünlere de yansıdı. Olay çok fazla büyümeden iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

İŞTE O ANLAR