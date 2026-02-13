Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaaray, ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aspor.com.tr muhabiri Kağan Soytorun'un Wilfried Singo - Davinson Sanchez ikilisi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Başarılı teknik adam, aspor.com.tr muhabiri Kağan Soytorun'un Wilfried Singo - Davinson Sanchez ikilisi hakkındaki sorusunu yanıtladı

Soru: Bugün devre arasında Davinson Sanchez'in yerine Wilfried Singo'nun stoper pozisyonunda oyuna girdiğini gördük. Medyada konuşulan konulardan bir tanesi de Abdülkerim Bardakcı'nın dinlenme fırsatı bulamaması. Bu doğrultuda, Singo-Davinson ikilisini önümüzdeki haftalarda stoperde göreceğimiz maçlar olabilir mi?

Okan Buruk: Singo'yu oyuna alacağımı maçın öncesinde planlamıştım. Bu maç 45 dakika performans göstermesi bizim için önemliydi. Singo'nun varlığı hem Davinson hem de Abdülkerim için önemli. Önceki haftalarda Lemina'yı, Arda'yı ve Jakobs'u stoper pozisyonunda kullanıyorduk ve rotasyonda Singo'nun da bulunması alternatiflerimizi arttırdı. İnşallah sakatlık gibi bir durum olmazsa bu rotasyonu en iyi şekilde kullanmayı düşünüyoruz.

