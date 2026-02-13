Galatasaray sahasında İkas Eyüpspor'u 5 golle geçti: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cimbom'un galibiyet golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ile 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene'den (KK) geldi. İkas Eyüpspor'un tek sayısını ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Öte yandan İkas Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 55'e çıkardı ve Juventus müsabakası öncesi moral depoladı. İkas Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE KAFA GOLÜ!

Galatasaray'da Yunus Akgün, Çaykur Rizespor'un ardından İkas Eyüpspor'a attığı golü de kafasıyla kaydetti. Yunus Akgün'ün maçın 83. saniyesinde kaydettiği bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılıların bu sezon Trendyol Süper Lig'deki en erken iç saha golü oldu.

ICARDI-OSIMHEN İKİLİSİ 9 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra birlikte ilk 11'e aldı. Son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor mücadelesinde birlikte ilk 11 başlayan ikili, ligde 9 müsabakanın ardından birlikte santra yaptı.

BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı. Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu. Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını yerinde takip etti. Sık sık milli futbolcularla buluşup müsabakalarını izleyen İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de tribünden seyretti.

KOEMAN NOA LANG'I İZLEMEYE GELDİ

Hollanda Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray-İkas Eyüpspor müsabakasını tribünden izledi. Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.

JANKAT G.SARAY'A KARŞI İLK KEZ SÜRE ALDI

İkas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.

OSIMHEN BİR İLKE İMZA ATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı 2. golün asistini yapan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.

7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.

18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

48. dakikada Galatasaray, farkı 3'e yükseltti. Onguene'nin hatalı pasında ceza yayında meşin yuvarlağı kapan Osimhen, kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldıktan sonra bu oyuncuyu solundan geçmeye çalıştı. Ayağından topu açarak avantajını kaybeden Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün vuruşunda top, kaleci Jankat'ın bacağına çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, yakın direğin dibinden topu kornere çeldi.

67. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı önledi.

68. dakikada Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan topu içeriye doğru çevirdi. Osimhen'in ıskaladığa topa altıpas çizgisi önünde vuran Icardi, ağları sarstı: 4-0.

71. dakikada Eyüpspor, aradaki farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu, topu içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunmasından seken meşin yuvarlağı altıpas içinde önünde bulan Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

82. dakikada Icardi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 4'e çıkardı. Osimhen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Singo, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirdi. Altıpas çizgisi önündeki Onguene'nin ters vuruşunda top, ağlarla buluştu: 5-1.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 5-1 kazandı.