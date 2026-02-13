Hesap.com Antalyaspor sahasında Samsunspor'a şans tanımadı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Hesap.com Antalyaspor 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:05
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 6, 22. dakikada Samuel Ballet ve 72. dakikada Nikola Storm kaydetti. Konuk ekibin tek golü 90+6. dakikada Olivier Ntcham'dan geldi.

Antalyaspor puanını 23 yaparken Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, Kayserispor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Safuri'nin uzun pasında topla buluşan Ballet, kaleci İrfan'ın da hatasıyla dar alandan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet, rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-0.

39'uncu dakikada Samsunspor tarafından kullanılan korner vuruşunda kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Soner Gönül'ün vuruşunu kaleci Julian kurtardı.

69'uncu dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Soner Gönül'ün yerden ortasına ceza alanı içerisinde Holse'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.

72'nci dakikada ceza sahası sol ön kısımda topla buluşan Samet'in yerden pasını alan Storm, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-0.

85'inci dakikada Storm'un korner vuruşunda ön direğe ortasına iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunu kaleci İrfan Can kurtardı. Altıpasa seken topa son anda kafasını Veysel Sarı uzatırken, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

90+5'inci dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine yapılan ortada Antalyaspor'da Giannetti'nin Samsunsporlu oyuncuya müdahalesi sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham'ın vuruşu köşeden ağlara gitti: 3-1.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
