CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Trabzonspor'da tüm gözler Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisinde taraftar desteğini de arkasına alarak daha coşkulu ama sakin, özgüvenli bir performansla galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak. Rakibin en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahada Folcarelli-Ouali ikilisinin uyumunu çok iyi kullanmayı düşünen Fatih Tekke'nin, ayrıca farklı bir plan hazırlayarak bu oyuncular üzerindeki yükü hafifletmeye çalışacağı da belirtildi. Büyük maçlar öncesinde oyuncularının üzerinde ekstra bir baskı ortamı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye'de büyük maç heyecanı yaşayan oyunculardan takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmasını istedi.

ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre; teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde sakin kalmaları, özgüvenli olmalarını ve yüksek tempoda mücadele ederek taraftarların da desteğiyle oyunu daha çok kontrol etmelerini istedi. Ayrıca Tekke'nin derbide rakibin yıldız isimlerine karşı özel bir önlem almayacağı ve takım oyununa sadık kalmanın ön planda tutulacağı belirtildi.

ONUACHU-MUÇI İLE VURACAK

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en önemli silahı yine golcüsü Paul Onuachu olacak. Samsunspor ile oynanan maçta bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle hafta içerisinde kaçırdığı antrenmanlar nedeniyle korku yaşatan Onuachu'yu Fenerbahçe ceza sahasında daha çok topla buluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, onun bitiriciliğinden yararlanmaya çalışacak. Ayrıca Trabzonspor'un gizli golcüsü Ernest Muçi de takımın gol yollarında daha etkili olması için sık sık şut tehdidinde bulunacak.

Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Daha Eski
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 01:01