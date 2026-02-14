Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Eryaman Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor mücadelesinde hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Ev sahibi Gençlerbirliği, bu kritik maça önemli eksiklerle çıkıyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise savunmanın kilit ismi Khusniddin Alikulov sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuştu; her iki ekip de bu kez 14 Şubat'ta sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarına üç puan hediye etmek istiyor. İşte Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının tüm detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelesinin başlama düdüğü saat 14:30'da çalacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başkentteki bu kritik mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zozek, Thalisson; Ülgün, Dele-Bashiru; Gürpüz, Tongya, Mimaroğlu; Koita

Çaykur Rizespor: Fofana; Hojer, Akaydin, Mocsi, Şahin; Pala, Antalyalı; Mihaila, Laci, Olawoyin; Sowe