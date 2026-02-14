CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Melo'nun Fenerbahçe ve transfer itirafları gündem oldu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 17:07
Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı eski futbolcunun gündem olacak sözleri...

Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

"GALATASARAY'IN YERİ AYRI"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesi hakkında konuşan Melo, 2013'teki gibi yine eşleştiler. Sosyal medyada Galatasaray lehine paylaşım yaptığım için Juventus taraftarı bana kızdı ama ne yapayım? İstanbul'da kazandım, orada harika günler yaşadım. Tüm takımlar kalbimde ama Galatasaray'ın yeri ayrı.

Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

"JUVENTUS GÜÇLÜYDÜ AMA BİZ DAHA GÜÇLÜYDÜK"

Mancini bize yüzde yüz oynarsak turu geçeceğimizi söylemişti. Kar yağmıştı, saha zor durumdaydı. Sneijder'in son saniye golü ve Conte'nin öfkesi… Juventus güçlüydü ama biz daha güçlüydük." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

"KENAN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

En çok etkilendiği Juventus oyuncusunun kim olduğu sorulan Melo, "Kenan Yıldız dünyadaki en iyi oyunculardan biri." cevabını verdi.

Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

Fenerbahçe'den teklif alması konusunda son sözlerini sarf eden Melo, "Galatasaray'a geldikten bir yıl sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı fakat tabii ki reddettim. Asla kabul etmezdim." ifadelerini kullandı.

