Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı eski futbolcunun gündem olacak sözleri...
Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Melo'nun Fenerbahçe ve transfer itirafları gündem oldu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 17:07
"KENAN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"
En çok etkilendiği Juventus oyuncusunun kim olduğu sorulan Melo, "Kenan Yıldız dünyadaki en iyi oyunculardan biri." cevabını verdi.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"
Fenerbahçe'den teklif alması konusunda son sözlerini sarf eden Melo, "Galatasaray'a geldikten bir yıl sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı fakat tabii ki reddettim. Asla kabul etmezdim." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.