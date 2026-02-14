Felipe Melo'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Galatasaray'a geldikten sonra...

"GALATASARAY'IN YERİ AYRI" Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesi hakkında konuşan Melo, 2013'teki gibi yine eşleştiler. Sosyal medyada Galatasaray lehine paylaşım yaptığım için Juventus taraftarı bana kızdı ama ne yapayım? İstanbul'da kazandım, orada harika günler yaşadım. Tüm takımlar kalbimde ama Galatasaray'ın yeri ayrı.