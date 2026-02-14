CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırma'da kazanan Serik Spor!

Bandırma'da kazanan Serik Spor!

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Serik Spor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 16:42
Bandırma'da kazanan Serik Spor!

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Serik Spor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 yendi.

Maçın gollerini 45+5. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli, 49. dakikada Alan Montes ve 90+7. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor, ligde ligdeki 9 maçlık 3 puan hasretini sonlandırdı ve 29 paunla 17. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise üst üste 2 maçta kaybetmiş oldu ve 36 puanla 10. sırada bulunuyor.

Bandırmaspor'da, 36. dakikada Amidou Badji kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

