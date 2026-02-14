CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta sıcak gelişme! Kadrodan çıkarıldı

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta sıcak gelişme! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinde Khephren Thuram, Inter ile oynanacak maç öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 17:15
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta sıcak gelişme! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta dikkat çeken bir sakatlık gelişmesi yaşandı. 14 Şubat Cumartesi akşamı Inter ile deplasmanda karşılaşacak olan Torino ekibinde, antrenman sırasında ayağından sakatlanan Khephren Thuram, dev maçın kadrosundan çıkarıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Thuram, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı da düşünülerek riske edilmedi. Fransız oyuncunun Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin henüz kesinleşmediği aktarıldı.

İŞTE O HABER

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Dev derbi için geri sayım başladı... İşte ilk 11'ler!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar EKOSİSTEM'e uzandı: Taç Döviz bağı! | 3 ilde 7 gözaltı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra...
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmeyi imzalamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Konyaspor | CANLI Alanyaspor-Konyaspor | CANLI 16:48
Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! 16:43
Bandırma'da kazanan Serik Spor! Bandırma'da kazanan Serik Spor! 16:42
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... 16:03
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmeyi imzalamadı G.Saray'da ayrılık! Sözleşmeyi imzalamadı 15:34
Tottenham'da Igor Tudor dönemi Tottenham'da Igor Tudor dönemi 15:25
Daha Eski
Nefesler tutuldu! Dev derbiden kritik bilgiler Nefesler tutuldu! Dev derbiden kritik bilgiler 14:55
Inter-Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:45
F.Bahçe'den 120. yılına özel arma F.Bahçe'den 120. yılına özel arma 14:45
Eryaman'da kazanan çıkmadı! Eryaman'da kazanan çıkmadı! 14:28
Como-Fiorentina maçı canlı yayın! Como-Fiorentina maçı canlı yayın! 14:10
Getafe-Villarreal maçı ne zaman? Getafe-Villarreal maçı ne zaman? 13:55