Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta sıcak gelişme! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta dikkat çeken bir sakatlık gelişmesi yaşandı. 14 Şubat Cumartesi akşamı Inter ile deplasmanda karşılaşacak olan Torino ekibinde, antrenman sırasında ayağından sakatlanan Khephren Thuram, dev maçın kadrosundan çıkarıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Thuram, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı da düşünülerek riske edilmedi. Fransız oyuncunun Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin henüz kesinleşmediği aktarıldı.

İŞTE O HABER