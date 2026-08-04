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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:28
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

BAŞKAN YILDIRIM TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi.

Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı.

İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı.

Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

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