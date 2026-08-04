CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişme! N'Golo Kante listeye eklendi

Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişme! N'Golo Kante listeye eklendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:19
Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişme! N'Golo Kante listeye eklendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth...
F.Bahçe'den Martinelli bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 23:53
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 23:36
Beşiktaş'ın rakibi %99.9 Zalgiris! Beşiktaş'ın rakibi %99.9 Zalgiris! 23:20
Prag evinde Lyon'u yendi! Prag evinde Lyon'u yendi! 23:10
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 21:08
Mohammed Salah kimdir? Mohammed Salah kimdir? 20:24
Daha Eski
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 19:44
Fırtına'da Salah gelişmesi! Canlı yayında açıklandı Fırtına'da Salah gelişmesi! Canlı yayında açıklandı 19:23
"Kadıköy'de bizi özel bir atmosfer bekliyor" "Kadıköy'de bizi özel bir atmosfer bekliyor" 18:59
Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maç bilgisi! Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maç bilgisi! 18:04
Larne FC-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? Larne FC-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? 17:47
Olympiakos-NEC Nijmegen maçı ne zaman? Olympiakos-NEC Nijmegen maçı ne zaman? 17:39