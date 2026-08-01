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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Çalhanoğlu planı

Çalhanoğlu planı

Fenerbahçe, orta sahada Fred’in takımdan ayrılması durumunda Hakan Çalhanoğlu’na yönelecek. İnter’le sözleşmesi 2027’de sona erecek milli yıldızın Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Çalhanoğlu planı

Fenerbahçe'de orta saha transferinde flaş bir planlama dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yaban kontenjanını göz önünde bulundurarak kadrosunda yapılanmaya gitmek istiyor. Atletico Mineiro'nun Fred'i istemesi ve resmi temaslar kurmasından sonra orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun ismi öne çıktı. Brezilyalı futbolcunun ayrılması halinde orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabilen Hakan Çalhanoğlu'nun getirilmesi hedefleniyor. İnter'le sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK

Geçen sezon yaz transfer döneminde ve sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimi sürecinde de adı sıkça Fenerbahçe ile geçen 32 yaşındaki orta saha için girişimlerin başlayabileceği kaydedildi. Orta saha için belirlenen transfer listesinde milli futbolcunun yer aldığı belirtildi. Hakan'ın hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı. Birçok Fenerbahçeli yıldızla milli takımda oynayan Çalhanoğlu'nun uyum sorunu yaşamaması da bekleniyor. Fred'in geleceğine göre transfer çalışmalarında adımlar atılacak.

23 YABANCI BULUNUYOR

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralına göre hareket etmek zorunda kalan Fenerbahçe, adımlarını buna göre atıyor. Şu anda 23 yabancı futbolcusu olan sarı-lacivertliler, bir an önce kurala uygun sayıya ulaşmak zorunda. Bu nedenle Fred'in gitmesi halinde orta sahaya yerli bir yıldızın getirilmesi düşünülüyor. Bu ismin de Hakan Çalhanoğlu'nun olması planlanıyor.

6 VE 8 NUMARA

Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.

SON SÖZ İSMAİL KARTAL'DA

Orta sahada Fred'in gitmesi halinde takviye edilmesi düşünülen Hakan Çalhanoğlu transferinde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararı belirleyici olacak. Fred'i kadroda düşünen ve sürekli forma şansı veren deneyimli teknik adam, transfer durumuna göre teknik heyetiyle bir rapor hazırlayacak.

İnter ile 2027'ye kadar kontratı olan Hakan Çalhanoğlu'nun değeri 16 milyon euro.

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