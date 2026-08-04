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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların toplu sonuçları!

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 8 maç oynandı. İşte oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:34 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:48
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 8 maç oynandı.

Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakipleri Sparta Prag ile Olimpik Lyon, Çekya'da karşılaştı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz (Avusturya) ve Aarhus (Danimarka)-Sabah (Azerbaycan) karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 2-1

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan): 1-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 5-0

Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 3-3

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-1

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