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Haberler UEFA Avrupa Ligi Hradec Kralove - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa arenasındaki 261. sınavına çıkacak olan siyah-beyazlılar, Çekya deplasmanından avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar, istatistikler ve canlı yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 14:38
Hradec Kralove - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı canlı anlatım linki için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarındaki 261. müsabakasına çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya'daki Malšovická Arena'da oynanacak olan Hradec Kralove - Beşiktaş karşılaşması 6 Ağustos 2026 Perşembe (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı temsilcimizin kritik Avrupa mücadelesi TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA ARANASINDAKİ 261. SINAVI

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 260 maçta 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 351 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde ise 395 gol gördü.

ÇEK EKİPLERİYLE 7. RANDEVU

Daha önce Çekya'nın Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen takımlarıyla 6 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkardı.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı saat kaçta

UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ

"2 numaralı" organizasyonda daha önce 135 maça çıkan Beşiktaş; 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Bu kulvarda 212 gol atıp kalesinde 180 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ

Avrupa kupalarında 130 dış saha müsabakasına çıkan siyah-beyazlılar; 34 galibiyet, 24 beraberlik ve 72 mağlubiyet alırken 150 gol atıp 245 gol yedi. Hradec Kralove maçı Beşiktaş'ın 131. deplasman maçı olacak.

AVRUPA'DA EN GOLCÜLER

Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 14 gol atan Oktay Derelioğlu zirvedeki yerini korurken, onu 13'er golle Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Mevcut kadroda ise Milot Rashica'nın 4, Orkun Kökçü ve Semih Kılıçsoy'un 2'şer golü bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Cerny, Oh.

Hradec Kralove muhtemel 11'i: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Cech, Wiesner, Darida, Trubac, Horak, Sloncik, Van Buren, Mihalik

TROSSARD KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Dünya Kupası sebebiyle izinli olan ve 3 Ağustos Pazartesi günü antrenmanlara başlayan Belçikalı futbolcu, fiziksel olarak tam hazır olmaması sebebiyle Çekya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

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