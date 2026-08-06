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Haberler UEFA Avrupa Ligi Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçı izle: Saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçı izle: Saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps ile Güney Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Juanma Pavon ile Henning Berg'in öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçının detayları!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 14:00
Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçı izle: Saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Lincoln Red Imps ile Omonia Nicosia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Lincoln Red Imps, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Nicosia ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Garcia; Eersteling, Lopes, Rutjens; Toni, Joe, Mandi, Alvarez, Nano; Toledano, Gomezkapsamındaki Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia MAÇI HANGİ KANALDA?

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lincoln Red Imps-Omonia Nicosia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lincoln Red Imps: Garcia; Eersteling, Lopes, Rutjens; Toni, Joe, Mandi, Alvarez, Nano; Toledano, Gomez

Omonia Nicosia: Fabiano; Pepis, Panagiotou, Balkovec, Simic; Maric, Mayambela, Andreou, Costa; Montnor, Tankovic

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