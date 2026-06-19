CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 19:44 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 23:06
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-40 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçilirken, Fenerbahçe 77-75'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip üst üste 3, toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.

SEZONU 3 KUPAYLA KAPATTI

Kanarya, sezonun ilk kupasını 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile elde etti. Son 4 finalde kaybettiği bu organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 85-83'lük skorla mağlup etti. Jasikevicius'un öğrencileri 22 Şubat tarihinde Beşiktaş ile bu kez Türkiye Kupası finalinde karşılaştı, rakibini 91-74 yenen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun 3. kupasını müzesine götürdü.

JASİKEVİCİUS İLE 3 SEZONDA 8. KUPA

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki 3 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aralık 2023'te başantrenör olarak göreve gelen Jasikevicius, 2024 yılında hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırmıştı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda takımıyla birlikte zirvede yer alan 50 yaşındaki başantrenör, Euroleague'de bir kez daha Final Four'a taşıdı.

PLAY-OFF SERİLERİNDE 8 GALİBİYET

Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 2-0, yarı final serisinde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 88-80 kaybetti. İkinci mücadelede parkeden 93-68 galip ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan 3. maçı is 82-71'lik skorla kazandı. Serinin dördüncü maçı siyah-beyazlı taraftarların önünde oynanırken, kazanan 77-75'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler seride 3. galibiyetine ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor!
ABD-Avustralya | CANLI İZLE
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan açılışı yaptı tarihi duyurdu: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Podolski'den F.Bahçe açıklaması!
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Podolski'den F.Bahçe açıklaması! Podolski'den F.Bahçe açıklaması! 20:19
Potada şampiyon F.Bahçe Beko! Potada şampiyon F.Bahçe Beko! 19:44
Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... 19:20
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! 19:09
Premier Lig'de ilk hafta programı belli oldu Premier Lig'de ilk hafta programı belli oldu 18:36
Göztepe transferi resmen açıkladı! Göztepe transferi resmen açıkladı! 18:33
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... 18:27
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak 11:50
Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! 12:24
Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası 12:56
Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı! Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı! 12:57
Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! 13:38