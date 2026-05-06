CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama: F1 takviminde yeni gelişme

FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama: F1 takviminde yeni gelişme

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 01:23
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama: F1 takviminde yeni gelişme

Ben Sulayem, medya mensuplarına açıklamasında, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki etapların takvime yeniden dahil edilememe ihtimaline ilişkin "Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. Lojistik açıdan en iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Ben Sulayem, "Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir." diye konuştu.

Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Ankara'da: Başkan Erdoğan karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a Valencia şoku! Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a Valencia şoku! 00:21
G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi devam etti! G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi devam etti! 00:17
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 23:59
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 23:22
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 22:36
Daha Eski
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 22:21
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 22:07
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 18:56
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 18:45
Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... 18:21
Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü 18:16