Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Freiburg-Sporting Braga maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg-Sporting Braga maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Freiburg, Sporting Braga’yı Europa-Park Stadion’da ağırlıyor. Portekiz’deki ilk randevuda Mario Dorgeles’in son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Freiburg, taraftarının önünde galip gelerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Deplasmanda aldığı avantajlı skoru korumak isteyen Braga ise 2011'den sonra ilk kez bir Avrupa finaline çıkmanın peşinde. Kazanan taraf, finalde Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle kupa için kapışacak. Peki, Freiburg - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg-Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da bu akşam tarih yazabilecek bir maç için nefesler tutuldu. Ev sahibi, teknik direktör Julian Schuster yönetiminde bu sezon Avrupa'da gösterdiği muazzam performansı finale taşıma niyetinde. Portekiz'deki maçta Vincenzo Grifo'nun golüyle öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan Freiburg'da, Igor Matanovic ve son maçta gol atan Philipp Lienhart gibi isimlerin formu, Alman ekibinin geri dönüş umutlarını taze tutuyor. Konuk ekip tarafında ise deneyim ve direnç ön planda. Carlos Vicens'in öğrencileri, ilk maçın kahramanı Mario Dorgeles ve orta sahanın maestrosu Rodrigo Zalazar ile Freiburg deplasmanında kalesini savunmaya çalışacak. İşte Freiburg-Sporting Braga maçının detayları!

Freiburg-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Freiburg-Sporting Braga maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Freiburg-Sporting Braga MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa-Park Stadion ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Freiburg-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Freiburg-Sporting Braga maçı canlı izle | TRT Tabii Spor 1

Freiburg-Sporting Braga MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Philipp, Grifo; Matanovic

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, V Carvalho, Moscardo; Dorgeles, Gorby, Tiknaz, Lelo; P Victor, Zalazar; Navarro

Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu!
G.Saray'dan Van Dijk bombası!
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
G.Saray'da Torreira düğümü!
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
