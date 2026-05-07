Galatasaray'dan Van Dijk bombası! Sezon sonunda...
Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isterken gündemine ise Liverpool'un yıldızı Virgil Van Dijk'ı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
34 yaşındaki Hollandalı stoperin de sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarına başlamasıyla beraber Virgil Van Dijk konusunda temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Hollanda savunmacının bu sezonun bitiminde ayrılmak istediği belirtildi.
2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Van Dijk, sözleşmesini sonlandırmayı düşünüyor.
Galatasaray da dünyaca ünlü stoperi bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
RAMS PARK'A HAYRAN
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.
LIVERPOOL'DA TARİH YAZDI
Virgil Van Dijk, 2018 yılından bu yana formasını giydiği Liverpool'da tarihi başarılar elde etti. İngiliz deviyle 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 FA Kupası, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield kazandı. Van Dijk, Celtic'te de 2 şampiyonluk yaşamıştı.
