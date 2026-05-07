Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Galatasaray da dünyaca ünlü stoperi bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

RAMS PARK'A HAYRAN

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.