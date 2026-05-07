CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isterken gündemine ise Liverpool'un yıldızı Virgil Van Dijk'ı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Virgil Van Dijk'ı listesinde ilk sıraya aldı.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Bu sezon stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları göz önünde tutan ve 4-1'lik Samsunspor yenilgisi sonrası harekete geçen Teknik Direktör Okan Buruk, lider bir yıldızı kadroda görmek istiyor.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Liverpool'dan ayrılmayı planlayan Virgil Van Dijk, Galatasaray'da öne çıkan isim oldu.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

34 yaşındaki Hollandalı stoperin de sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR


Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarına başlamasıyla beraber Virgil Van Dijk konusunda temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Hollanda savunmacının bu sezonun bitiminde ayrılmak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Van Dijk, sözleşmesini sonlandırmayı düşünüyor.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

Galatasaray da dünyaca ünlü stoperi bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

RAMS PARK'A HAYRAN


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.

Galatasaray'dan van Dijk bombası! Sezon sonunda...

LIVERPOOL'DA TARİH YAZDI


Virgil Van Dijk, 2018 yılından bu yana formasını giydiği Liverpool'da tarihi başarılar elde etti. İngiliz deviyle 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 FA Kupası, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield kazandı. Van Dijk, Celtic'te de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CHP'li Hasan Akgün İmamoğlu’nun vurgun modelini kopyaladı: Ali Nuhoğlu'nun yakınlarına 100 milyonluk 10 daire
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
G.Saray'dan Lang kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:24
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 00:53
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 00:53
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 00:53
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 00:53
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:53
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 00:53
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 00:53
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 00:53
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 00:53