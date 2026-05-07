2 yabancı 1 Türk! İşte Hakan Safi'nin hoca adayları
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
KONGREYE HOCAYLA ÇIKACAK
İkinci aday olarak ise Brezilya'da Flamengo ile 2 senede 7 kupa kazanan 40 yaşındaki teknik direktör Filipe Luis dikkat çekiyor.
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde çok sayıda şampiyonluk olan genç teknik adam son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı.
Hakan Safi ve ekibinin kısa sürede teknik adam konusuna karar vereceği ve 6-7 Haziran'daki kongreye teknik direktör adayıyla geleceği dile getirildi.
YERLİ OLURSA İSMAİL KARTAL
Başkan adayı Hakan Safi, yerli teknik direktör konusunda sadece İsmail Kartal'ı gündeminde tutuyor.
Hakan Safi ve ekibi, yabancı bir teknik direktör ile anlaşmazsa yerli hoca olarak yalnızca İsmail Kartal ile çalışmayı planlıyor.
ADAYLIĞA DEVAM
Hakan Safi, başkan adaylığına devam etmeyi düşünüyor. Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı çağrıya karşın Safi'nin tüm transfer ve teknik direktör planlarına aynı hızla devam ettiği, 6-7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde aday olacağı belirtildi.
