Galatasaray'da Torreira düğümü! Gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'da adı ayrılık ile anılan isimlerden Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli orta sahanın takımda kalmasını isterken Uruguaylı oyuncunun huzurunu kaçıran 3 başlık ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 09:44
MAAŞINDA İYİLEŞTİRME İSTEDİ
Singo'nun 4.8 milyon euro'ya imza atması ve Sanchez'in maaşının 4.3 milyon euro'ya yükseltilmesinin ardından zam beklentisine giren Torreira'nın isteği cevapsız kaldı.
DÜNYA KUPASI ŞOKU
Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı yıldız, milli takıma seçilmemesinden ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek olmasından da etkilendi.
Bütün bu gelişmeler ise tecrübeli oyuncunun performansının sezon sonuna doğru düşüşe geçmesine neden oldu.
Teknik direktör Okan Buruk ise performansından memnun olduğu Torreira'yı gelecek sezon da takımda görmek istiyor.
BOCA JUNIORS HAYALİ
Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getiren 30 yaşındaki oyuncu ise geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.
