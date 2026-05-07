Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

Süper Lig hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen iki İç Anadolu temsilcisi, Play-Off'un ilk ayağında kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Arca Çorum FK, normal sezonun son haftalarında sergilediği istikrarlı futbolu Play-Off'a taşıyarak taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kırmızı-siyahlılar, ligde yakaladığı iç saha avantajını kullanarak rakibini eleyip bir sonraki turun hesaplarını yapıyor. Çorum camiası, şehri Süper Lig heyecanıyla tanıştırmak için tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise ligin son haftalarında aldığı kritik puanlarla Play-Off potasına girmeyi başararak büyük bir direnç örneği sergiledi. Başkent temsilcisi, daha önce de bu aşamalarda gösterdiği sürpriz sonuçlara bir yenisini ekleyip Çorum deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Disiplinli savunması ve hızlı hücum silahlarıyla dikkat çeken Keçiörengücü, favori gösterilmeyen tarafta olsa da tek maçlık eleme sisteminin getirdiği tüm avantajları lehine çevirmeye çalışacak. İşte Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının detayları!

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşması kapsamındaki Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

