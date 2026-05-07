Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Mandela Keita takibi!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda orta saha takviyesi planlayan Galatasaray, Raphael Onyedika transferine alternatif olarak Parma'nın 23. yaşındaki Belçikalı oyuncusu Mandela Keita'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla şampiyonluğu kazanmaya çok yakın olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Gelecek sezon, takımdan ayrılacak oyuncuların ardından yeni bir yapılanmaya girmeye hazırlanan sarı-kırmızlılar, özellikle orta saha rotasyonunu değiştirmeyi planlıyor.

ORTA SAHADA REVİZYON

Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimallerine karşılık hazırlığını yapan Cimbom'da 6-8 transferi için liste hazırlanmaya başlandı.

LİSTEYE KATILDI

Atalanta'dan Ederson, Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Club Brugge'dan Raphael Onyedika gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin listesine yeni bir isim daha katıldı.

NHAGA GİBİ OLACAK

Renato Nhaga transferi gibi, uzun yıllar merkezde görev alabilecek bir potansiyelli oyuncuyu daha kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim ve teknik heyet, gözünü İtalya'ya çevirdi.

O İSİM KEITA

Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Galatasaray, Parma forması giyen Mandela Keita ile ilgileniyor.

DAHA BÜYÜK BİR ADIM İSTİYOR

Haberde, kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından Keita'nın kariyerinde daha büyük bir adıma hazır olduğu belirtildi.

ATALANTA DEVREDE

Transfer için Galatasaray'ın yanı sıra Serie A ekibi Atalanta'nın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Parma formasıyla 37 maçta görev alan Belçikalı oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. PArma ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

