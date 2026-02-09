Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Aslında bu golden hemen önce Rizespor'un attığı bir gol var ki VAR hakemleri 10 saniyede ofsayt olduğuna karar verdiler ama yayıncı kuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10 dakika sonra yayınlayabildi. Ardından da Osimhen'in attığı insan üstü bir gol var. Öyle uzun bacaklar, öyle çabuk ayaklarla neredeyse sıfır açıdan atılmış çok zor bir gol.